Samsung Galaxy S22 Ultra оценен в 115 тысяч рублей

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов топовой моделью Galaxy S22 Ultra, которая появится в российской продаже 11 марта. Версия со 128 ГБ оценена в 115 тысяч рублей, с 256 ГБ – 125 тысяч рублей, с 512 ГБ – 135 тысяч рублей, а с 1 ТБ – 155 тысяч рублей.

Новинку оснастили комплектным стилусом со слотом для него прямо в корпусе, 6,8-дюймовым изогнутым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, максимальной яркостью 1750 кд/м2 и кадровой частотой от 1 до 120 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный зум), селфи-камерой на 40 Мп, платформой Exynos 2200, 8 или 12 ГБ ОЗУ, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 12 с надстройкой One UI 4.1, адаптерами Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
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