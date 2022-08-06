Samsung Galaxy S22 Ultra подешевел на $277

Онлайновый магазин Amazon серьезно снизил цену на флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra, который был выпущен в начале года по цене в 1300 долларов за вариант с 256 ГБ флеш-памяти. Теперь его можно приобрести за 1023 доллара.

Напомним, что Galaxy S22 Ultra оснащается комплектным стилусом со слотом для него прямо в корпусе, 6,8-дюймовым изогнутым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, максимальной яркостью 1750 кд/м2 и кадровой частотой от 1 до 120 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный зум), селфи-камерой на 40 Мп, платформой Exynos 2200, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 12 с надстройкой One UI 4.1, адаптерами Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.