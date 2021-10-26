Samsung Galaxy S22 Ultra получит 108-Мп камеру

Авторитетный инсайдер Ice universe поделился «окончательными» характеристиками основной камеры смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале 2022 года. Итак, главный модуль оснастят улучшенным 1/1,33-дюймовым сенсором HM3 разрешением 108 Мп и объективом с углом поля зрения 85 градусов и максимальной диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, 10-Мп телефото-модулем с трёхкратным оптическим зумом и 10-Мп перископной камерой 10-кратным зумом.

Предыдущие слухи прочили смартфону процессоры Exynos 2200 или Snapdragon 898, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт и 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц.