Samsung Galaxy S22 Ultra предложит 1 ТБ памяти

В конце концов, Samsung Galaxy S22 Ultra может предложить до 1 ТБ встроенной памяти, сообщает информационное издание SamMobile. В более ранних отчетах утверждалось, что объем хранилища будет максимум 512 ГБ, но теперь похоже, что топовый вариант Galaxy S22 Ultra будет иметь 1 ТБ внутренней памяти, что подходит для устройства, которое все больше выглядит как духовный преемник Galaxy Note. S22 Ultra, скорее всего, будет иметь специальный слот для стилуса S Pen, а также, по слухам, у него впечатляющие возможности камеры, в том числе сверхдетализированные фотографии с помощью камеры 108 Мп и запись видео 8K 30 кадров в секунду. Впрочем, стоит напомнить, что это не первый случай, когда Samsung продает телефон емкостью 1 ТБ. Galaxy S10 Plus 2019 года стал первым телефоном Samsung с объемом памяти 1 ТБ и даже слотом microSD для дополнительных 512 ГБ.

А вот S22 Ultra вряд ли будет расширяемая память. Samsung может вернуть конфигурацию 1 ТБ, чтобы конкурировать с последней версией iPhone от Apple, которая предлагает до 1 ТБ хранилища. Это в сочетании с бункером для хранения стилуса, системой камеры с искусственным интеллектом, флагманским процессором и внушительной батареей может помочь Galaxy S22 Ultra стать лучшим смартфоном 2022 года. Версия на 1 ТБ, вероятно, будет предлагать 16 ГБ ОЗУ, и, согласно предыдущим отчетам, мы также можем ожидать модели 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, которые будут поставляться как минимум с 12 ГБ ОЗУ. Напомним, предполагается, что серия Galaxy S22 будет представлена ​​в феврале и поступит в продажу в том же месяце.