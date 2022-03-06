Samsung Galaxy S22 Ultra сравнили с iPhone 13 Pro Max

Популярный YouTube-канал PhoneBuff опубликовал сравнение быстродействия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max. В скорости запуска приложений разница между смартфонами оказалась мизерной, а вот по части игр аппарат от Apple оказался чуть быстрее.

Напомним, что Galaxy S22 Ultra характеризуется комплектным стилусом, 6,8-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением QHD+, яркостью до 1750 кд/м2 и частотой обновления от 1 до 120 Гц, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный зум), фронтальной камерой на 40 Мп, фирменным процессором Exynos 2200 (для Европы), 8 или 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 12 с надстройкой One UI 4.1, поддержкой Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, а также защитой от воды и пыли (степень IP68).
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
Новый смартфон Oppo с выдвижной камерой…
Новый смартфон Oppo с выдвижной камеройOppo готовится представить новый смартфон с выдвижной камерой, компания уже опубликовала тизерную фотогра…
Huawei представила в России складной смартфон P50 Pocket…
Huawei представила в России складной смартфон P50 PocketКомпания Huawei представила компактный складной смартфон Huawei P50 Pocket. Новинку оснастили процессором…
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним…
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешнимВ центре внимания сегодня недорогой смартфон сезона 2022 года. При этом BQ 6061L SLIM оснащен сканером от…
Грядущий смартфон BlackBerry 5G с физической клавиатурой теп…
Грядущий смартфон BlackBerry 5G с физической клавиатурой тепBlackBerry начала новый год с извинений за то, что не смогла выпустить обещанный смартфон BlackBerry 5G в…
Официально выпущен Vivo T1 5G…
Официально выпущен Vivo T1 5GСегодня в Индии был официально представлен новый смартфон Vivo T1 5G. Устройство может иметь то же имя, ч…
Бета-версия Color OS 12 запускается для смартфонов Oppo F19 …
Бета-версия Color OS 12 запускается для смартфонов Oppo F19 Oppo открыла регистрацию на бета-тестирование для некоторых моделей смартфонов. Согласно сообщениям на фо…
Xiaomi делится своим графиком развертывания MIUI 13 Global н…
Xiaomi делится своим графиком развертывания MIUI 13 Global нMIUI 13 уже давно используется для китайских смартфонов Xiaomi, но глобальная версия программного обеспеч…
Xiaomi выпустит 5G-версию Redmi Note 11S…
Xiaomi выпустит 5G-версию Redmi Note 11SXiaomi готовит к выпуску нового члена семьи Redmi Note 11S 5G. Информация поступила из Xiaomiui, поскольк…
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor