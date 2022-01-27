Samsung Galaxy S22+ будет стоить 1050 евро

Немецкие источники поделились подробными параметрами смартфона Samsung Galaxy S22+, официальный релиз которого состоится только через десять дней. Итак, устройству прочат 6,6-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X Infinity-O с разрешением 2340:1080 пикселей, стеклом Gorilla Glass Victus, частотой обновления изображения от 10 Гц до 120 Гц, яркостью до 1750 кд/кв.м, чипсет Samsung Exynos 2200 (в Европе), аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, габариты 157,4:75,8:7,64 мм, массу 195 г, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик оптического формата 1/1,56 дюйма, 23-мм оптика и оптическая стабилизация изображения), 12 Мп (сенсор на 1/2,55 дюйма и объектив с углом обзора 120°) и 10 Мп (датчик на 1/3,94 дюйма и оптика с фокусным расстоянием 69 мм и системой OIS), а также врезанную фронтальную камеру на 10 Мп. Цена на смартфон составит 1050 и 1100 евро.