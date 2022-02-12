Samsung Galaxy S22 испытали на прочность. Видео

В сети появилось первое видео, в котором новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 проверяют на прочность. Авторы YouTube-канала PBKreviews топили, царапали и пытались сломать новинку пополам. Насколько хорошо флагман справился с этими испытаниями, смотрите сами.

Напомним, что Galaxy S22 оснащается 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной на 15 Вт, поддержкой Wi-Fi 6, фирменной однокристальной системой Exynos 2200, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой OneUI 4.1 и обновлениями вплоть до Android 16, корпусом из армированного алюминия и с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой 5G и ультразвуковым подэкранным дактилоскопом.