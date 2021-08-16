Samsung Galaxy S22 на собственном процессоре купить не выйдет

В новом отчете от инсайдера из Южной Кореи говорится, что в серии Galaxy S22 будет использоваться процессор Snapdragon 898 от компании Qualcomm, тогда как собственные разработки компании в плане процессоров будут занимать лишь небольшую долю рынка и не смогут конкурировать с флагманом такого уровня. Согласно публикации издания PhoneArena, флагман следующего поколения южнокорейского технологического гиганта к 2022 году будет оснащен процессором Exynos 2200 на базе AMD, но он будет доступен только в некоторых регионах по всему миру. Другими словами, вариант на процессоре Snapdragon будет более популярен у клиентов, так как его продавать планируют буквально везде, за исключением пары азиатских стран. Видимо, причина этого не в производительности последнего процессора Exynos, а в проблемах, связанных с массовым производством.

Дело в том, что сомнений относительно мощности нового процессора нет — некоторые отчеты даже предполагают, что производительность процессора Samsung будет конкурировать с чипсетом Apple A14 Bionic, установленным в серии iPhone 12, или даже превзойти его. Вот только оценить возможности собственного процессора компании Samsung, вероятно, у многих не выйдет, так как компания не сможет произвести необходимое количество процессоров в срок. Это вызовет определенный дефицит, с которым решили бороться достаточно просто — компания сделает ставку на процессоры конкурента, которые можно произвести в нужном количестве.