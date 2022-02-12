Samsung Galaxy S22 оценили на ремонтопригодность

Авторы YouTube-канала PBKreviews опубликовали новое видео, посвященное флагманскому смартфону Samsung Galaxy S22. На этот раз они заглянули внутрь устройства, чтобы определить степень его ремонтопригодности. В целом, разборка новинки от Samsung не отличается от разборки других устройств – большинство компонентов заменить относительно просто, однако, например, чтобы избавиться от старого аккумулятора, нужно использовать специальную жидкость для удаления клея. Этот недостаток повлиял на итоговую оценку – 7.5 баллов из 10 по местной шкале ремонтопригодности. Ранее этот же канал оценил прочность Samsung Galaxy S22 на 10 баллов из 10 возможных.