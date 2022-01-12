Samsung Galaxy S22 окажется дороже, чем iPhone 13

Профильное издание Phone Arena поделилось информацией об американских ценах на смартфоны серии Samsung Galaxy S22, которые еще не были представлены официально. Итак, Samsung Galaxy S22 обойдется в 900 долларов, Galaxy S22 Plus – 1100 долларов, а Galaxy S22 Ultra – 1300 долларов. Стало быть, Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus окажутся на 100 долларов дороже, чем их предшественники Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus. Также отметим, что стандартный Galaxy S22 будет на 100 долларов дороже, чем iPhone 13, и лишь на 100 долларов дешевле, чем iPhone 13 Pro. К чему приведет такая ценовая политика, скоро узнаем.