Samsung Galaxy S22 показали на фото

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился сравнительными фотографиями смартфона Samsung Galaxy S22 с ранее опубликованными рендерами. На фото представлены лишь фрагменты устройства, но даже они дают понимание о толщине рамок и размере выреза для селфи-камеры. Напомним, что флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra будут официально представлены уже 9 февраля. Galaxy S22 будет стоить 900 долларов, Galaxy S22+ – 1100 долларов, а Galaxy S22 Ultra – 1300 долларов. Что до информатора Ice Universe, то ранее он уже делился правдивыми утечками по устройствам Samsung.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22
Флагман Vivo Nex 5 засветился на фото…
Флагман Vivo Nex 5 засветился на фотоСетевые источники поделились первой фотографией смартфона Vivo Nex 5, который, как предполагается, будет …
Европейские ритейлеры представили серию Galaxy S22 с процесс…
Европейские ритейлеры представили серию Galaxy S22 с процессОжидается, что Samsung снова выпустит серию Galaxy S с двумя чипсетами: Galaxy S22 , Galaxy S22+ и Galaxy…
Официально представлены смартфоны линейки Redmi Note 11…
Официально представлены смартфоны линейки Redmi Note 11Сегодня официально представлена линейка смартфонов Redmi Note 11. В их состав входят Redmi Note 11 и Note…
Смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro получили январский патч безопасн…
Смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro получили январский патч безопаснКомпания OnePlus начала распространение обновления OxygenOS 12 версии C.44 для прошлогодних флагманских с…
Характеристики Honor X30 Max слили в сеть…
Характеристики Honor X30 Max слили в сетьРелиз Honor X30 Max запланирован на завтра — и хотя Honor подтвердила некоторые из характеристик смартфон…
vivo S12 Pro проходит сертификацию 3C…
vivo S12 Pro проходит сертификацию 3CПохоже что vivo готовится выпустить свою серию S12. Преемник серии vivo S10, вероятно снова появится в тр…
Смартфоны Realme GT2 готовы к европейскому релизу…
Смартфоны Realme GT2 готовы к европейскому релизуКомпания Realme в лице её международного руководителя Мадхава Шета подтвердила глобальный релиз смартфоно…
Oppo Reno 5 и Oppo Reno 6 получают стабильную ColorOS 12 на …
Oppo Reno 5 и Oppo Reno 6 получают стабильную ColorOS 12 на Бренд Oppo начала выпуск стабильной ОС ColorOS 12 на базе Android 12 для устройств серии Oppo Reno 5 и Op…
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor