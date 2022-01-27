Samsung Galaxy S22 показали на фото

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился сравнительными фотографиями смартфона Samsung Galaxy S22 с ранее опубликованными рендерами. На фото представлены лишь фрагменты устройства, но даже они дают понимание о толщине рамок и размере выреза для селфи-камеры. Напомним, что флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra будут официально представлены уже 9 февраля. Galaxy S22 будет стоить 900 долларов, Galaxy S22+ – 1100 долларов, а Galaxy S22 Ultra – 1300 долларов. Что до информатора Ice Universe, то ранее он уже делился правдивыми утечками по устройствам Samsung.