Samsung Galaxy S22+ получил очень яркий экран

Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Galaxy S22+, одной из особенностей которой стал 6,6-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с разрешением Full HD+, кадровой частотой от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1750 кд/кв.м.

Новинка также характеризуется аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, восьмиядерной платформой Exynos 2200, предустановленной операционной системой Android 12 с прошивкой OneUI 4.1 и обновлениями вплоть до Android 16, корпусом из армированного алюминия и с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой Wi-Fi 6E и сотовых сетей пятого поколения, а также ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев. Смартфон появится в продаже 11 марта по цене от 85 тысяч рублей.