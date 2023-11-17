Samsung Galaxy S22 получил стабильную версию One UI 6.0

Есть отличные новости для пользователей Galaxy S22 — только что от западных инсайдеров поступила информация, что Samsung наконец начала распространение стабильного обновления One UI 6.0 на всех смартфонах данной линейки. В настоящее время обновление приходит на смартфоны в некоторых европейских регионах, но учитывая, что развёртывание обновления только началось, на это может уйти какое-то время. Тем не менее, стоит сразу отметить, что обновление выпускается только для тех, кто подписался на бета-версию новой прошивки, а только после этого обновление будет поступать и тем, кто пользуется операционной системой Android 13. И исходя из графика планов на будущее, который есть у поставщиков секретной информации, Samsung планирует обновить все поддерживаемые модели Galaxy до One UI 6.0 к концу этого года.

Фирменная прошивка One UI 6.0 на Galaxy S22 принесёт множество изменений как из Android 14, так из собственных разработок компании Samsung. Речь идёт про достаточно гибкую настройку экрана блокировки, улучшенное управление разрешениями и повышенный уровень безопасности. Новость приятна ещё и тем, что некоторые компании-конкуренты выпускать обновление для смартфонов двухлетней давности уже не планируют, так что счастливые обладатели китайских смартфонов новую операционную систему с огромной долей вероятности никогда не получат. Это проблема, безусловно, потому что новые функции хотелось бы видеть на смартфоне, выпущенном в прошлом году.
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