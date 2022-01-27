Samsung Galaxy S22 получит 6,1-дюймовый экран

Презентация флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 запланирована на 9 февраля, но немецкие инсайдеры уже раскрыли подробные характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат получит 6,1-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X Infinity-O с разрешением 2340:1080 точек, защитным стеклом Gorilla Glass Victus, яркостью до 1500 кд/кв.м, частотой обновления 120 Гц с шагом в 10 Гц, процессоры Samsung Exynos 2200 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, батарею ёмкостью 3700 мАч, корпус с размерами 146:70,6:7,6 мм и массой 167 граммов, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик на 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация изображения), 12 Мп (сенсор на 1/2,55 дюйма и оптика с углом обзора 120°) и 10 Мп (датчик на 1/3,94 дюйма и объектив с фокусным расстоянием 69 мм и системой OIS), а также селфи-камеру разрешением 10 Мп. Версия на 8/128 ГБ памяти обойдется в 850 евро, а с 8/256 ГБ – 900 евро.