Samsung Galaxy S22 получит камеру нового поколения

Битва за лучший смартфон для фотографии еще далека от завершения, особенно с учетом того, что Huawei P50 Pro снова склоняет чашу весов в пользу упорной китайской компании. Камеры смартфонов стали больше, сложнее и иногда немного сумасшедшими, но некоторые технологии всё ещё стоит дорабатывать даже несмотря на то, что они не являются новыми. Например, большинство людей могут быть знакомы с тем, как датчики используют пиксели RGB (сокращение от красного, зеленого и синего) для датчиков изображения. Но, конечно, это определённое упрощение. Учитывая квадратную форму пикселей, большинство датчиков фактически используют RGGB с двумя зелеными фотодиодами для завершения компоновки. Однако есть и другие варианты, такие как RYYB от Huawei (красный, два желтых и синий), а также еще более старый RGBW (красный, зеленый, синий, белый).

Эта «панхроматическая» компоновка RGBW не нова, и такие компании, как Sony, Huawei и Vivo уже предпринимали попытки реализовать её в смартфонах. В то время как часть датчика RGB собирает данные о цвете, белый (чистый или нефильтрованный) пиксель принимает любой свет для повышения светочувствительности. Самый известный пример — это, пожалуй, Huawei P8 2015 года, который получил высокую оценку за качество фотосъемки, особенно в условиях низкой освещенности. Теперь похоже, что Samsung будет использовать эту технологию для своего собственного флагмана. Инсайдер, приближенный к производителю, утверждает, что 50-мегапиксельный датчик RGBW будет использоваться в системе камер будущего флагмана Galaxy S22.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22
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