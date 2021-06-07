Samsung Galaxy S22 получит улучшенную систему камер

Ожидается, что следующим флагманским смартфоном Samsung станет Galaxy S22, который появится на прилавках магазинов только в следующем году. Тем не менее, это совершенно не мешает инсайдерам со всего мира делиться довольно интересной информацией о новом устройстве, делая упор на новых функциях, которые изменят отношение к устройству. Например, в нынешнем Galaxy S21 уже установлена ​​высококачественная камера, но в Galaxy S22 будет реализовано несколько заметных улучшений, которые позволят исправить недоработки флагмана прошлого поколения. Одной из таких функций является система стабилизации смещения датчика — фактически, это апгрейд стабилизации при съёмке фото или видео. Также появится более продвинутый телефотообъектив, который будет гораздо лучше (казалось бы — куда уже лучше) снимать отдалённые объекты.

А вот слух о том, что смартфон получит фронтальную камеру, размещенную под дисплеем, с большой долей вероятности оказался фейком. В свежей информации от инсайдера указывается, что корейский технический гигант решил не использовать систему камеры под дисплеем в серии Galaxy S22. Всё дело в том, что качество изображения UD-камеры неудовлетворительно для Samsung. При учете того, что флагман и так продается достаточно плохо, использование столь спорной технологии может лишь еще сильнее навредить продажам. И производитель решил повременить, пока технологию не доведут до идеала, а потом уже новинка будет внедрена в свежий флагман.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22
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