Samsung Galaxy S22 представлен официально

Как и ожидалось, сегодня вечером компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S22, который выйдет в России в двух версиях на 8/128 и 8/256 ГБ памяти по цене от 80 тысяч рублей. Продажи флагмана стартуют 11 марта.

Новинку оснастили 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной на 15 Вт, поддержкой Wi-Fi 6, фирменной однокристальной системой Exynos 2200, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой OneUI 4.1 и обновлениями вплоть до Android 16, корпусом из армированного алюминия и с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой 5G и ультразвуковым подэкранным дактилоскопом.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22
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