Samsung Galaxy S22 рекордно подешевел в Китае

Неделю назад китайский магазин JD.com снизил цену на Samsung Galaxy S22 до рекордных 530 долларов, но ему этого показалась мало. Сегодня флагман в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти можно купить уже за 520 долларов. Стоит отметить, что на старте продаж за него просили 995 долларов.

Напомним, что Samsung Galaxy S22 оснащается 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки и 15-Вт беспроводной, поддержкой Wi-Fi 6, процессором Exynos 2200, корпусом из армированного алюминия и с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли (степень IP68), модемом 5G и ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков.
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