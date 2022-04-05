Samsung Galaxy S22 сильно подешевел в Южной Корее

Сетевые источники сообщают о том, что корейские мобильные операторы снова снизили цены на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22. Отмечается, что это произошло на фоне стремительного падения продаж, которому предшествовал скандал с приложением Game Optimizing Service (GOS). Последнее, напомним, снижает производительность в играх, а отключить вручную его нельзя.

Операторы KT и LG Uplus предлагают потенциальным пользователям скидку до 410 долларов на модели Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus. Что до топового Galaxy S22 Ultra, то для него уже предоставляли скидку в конце марта на те же 410 долларов.