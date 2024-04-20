Samsung Galaxy S22 скоро обновят до One UI 6.1

Компания Samsung раскрыла сроки обновления до фирменной прошивки One UI 6.1 смартфонов серии Galaxy S22, складных моделей Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, а также планшетов Galaxy Tab S8. Устройства получат апдейт в начале следующего месяца. Из нововведений прежде всего стоит отметить различные функции искусственного интеллекта Galaxy AI.

Напомним, что главными особенностями Samsung Galaxy S22 является 6,1-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, поддержка 15-Вт беспроводной зарядки, платформа Exynos 2200, корпус из армированного алюминия, тройная тыльная камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защита от воды и пыли (степень IP68), а также ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков.