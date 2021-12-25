Samsung Galaxy S22 сравнили с Galaxy S21

Авторитетный искатель утечек Ice Universe поделился сравнительной фотографией еще не представленного официально смартфона Samsung Galaxy S22 и пока еще актуального Galaxy S21. Если ранее предполагалось, что новый флагман почти не будет внешне отличаться от старого, то данный снимок опровергает слухи. Samsung Galaxy S22 отличается плоским корпусом без скруглений на боковых гранях, а блок тыльной камерой теперь прозрачный, а не металлический.

Что до технических характеристик, смартфону прочат флагманские процессоры Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 220, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт и LTPO AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22
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