Samsung Galaxy S22+ засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S22+, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие платформы Snapdragon 898 с четырьмя ядрами, работающими на частоте 1,79 ГГц, тремя ядрами на 2,50 ГГц и одним ядром на 3,00 ГГц. Также сообщается о 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 12. Смартфон показал результат в 1163 и 2728 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях. Ранее в том же бенчмарке была протестирована версия на фирменной однокристальной системе Exynos 2200. Ранее стало известно, что новые флагманы Samsung на Snapdragon 898 выйдут в США, Азии и Африке, а другим рынкам достанется версия с Exynos 2200.