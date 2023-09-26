Samsung Galaxy S23 FE будет стоить 600 долларов

Профильное издание MySmartPrice поделилось подробностями о цене смартфона Samsung Galaxy S23 FE, официальная презентация которого запланирована на 4 октября. Итак, в США версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 600 долларов. Для сравнения, Galaxy S21 FE выходил в продажу по цене в 700 долларов за вариант с 6/128 ГБ памяти. Впрочем, цена в 600 долларов кажется логичной, ведь Galaxy S23 оценен в США в 750 долларов. То есть, при потенциальной цене в 700 долларов Galaxy S23 FE мог стать конкурентом старшей модели. Что до технических характеристик, в Северной Америке будет продаваться версия на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а в остальном мире – на фирменной платформе Exynos 2200.

Смартфону также приписывают наличие 6,3-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1.1, аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, поддержки 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также тройной основной камеры с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 12 Мп (3-кратный оптический зум).
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