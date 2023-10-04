Samsung Galaxy S23 FE доступен для заказа в России

Отечественные ритейлеры уже начали принимать предварительные заказы на представленный сегодня утром смартфон Samsung Galaxy S23 FE. Например, в МТС новинку оценили в 65 и 70 тысяч рублей за варианты со 128 и 256 ГБ флеш-памяти соответственно.

В США за смартфон просят 600 долларов в базовой версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Напомним, что Galaxy S32 FE оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200 в зависимости от региона, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 10 Мп (сверхширик с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 10 Мп, 6,4-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, корпусом с размерами 158:76,5:8,2 мм и массой 209 граммов, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 25 Вт проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой One UI 5.1 и гарантией четырех номерных обновлений операционной системы.
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