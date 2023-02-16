Samsung Galaxy S23 FE могут выпустить в августе или сентябре

Несмотря на многочисленные слухи, субфлагманский смартфон Samsung Galaxy S22 FE так и не увидел свет. Если верить южнокорейскому изданию Hankooki, Samsung не поставила крест на всей «фанатской» линейке. Утверждается, что потенциальный Galaxy S23 FE может увидеть свет в августе или сентябре этого года. Характеристики устройства, как и его ориентировочная цена, пока не приводятся.

Что до Galaxy S22 FE, то последние слухи приписывали ему основную камеру с главным модулем на базе 108-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL HM6 и фирменную 5-нанометровую восьмиядерную платформу Samsung Exynos 2300.