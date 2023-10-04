Samsung Galaxy S23 FE оценили в 600 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов Galaxy S23 FE, который появится в продаже 26 октябре по цене в 600 долларов за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Будет также версия с 256 ГБ встроенной памяти.

Новинку оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200 в зависимости от региона, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 10 Мп (сверхширик с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 10 Мп, 6,4-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, корпусом с размерами 158:76,5:8,2 мм и массой 209 граммов, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 25 Вт проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой One UI 5.1 и гарантией четырех номерных обновлений операционной системы.