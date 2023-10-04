Samsung Galaxy S23 FE показали на живых фото

В сети появились живые фотографии представленного сегодня смартфона Samsung Galaxy S23 FE, позволяющие оценить дизайн новинки. Напомним, что оцененный от 600 долларов аппарат характеризуется 8 ГБ оперативной памяти, процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200 в зависимости от региона, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 10 Мп (сверхширикоугольный объектив с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 10 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, корпусом с габаритами 158:76,5:8,2 мм и массой 209 грамм, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды (степень IP68) и операционной системой Android 13 с программной оболочкой One UI 5.1 и четырьмя гарантированными обновлениями ОС.