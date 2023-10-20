Samsung Galaxy S23 FE получил испарительную камеру

Популярный YouTube-канал PBKreviews опубликовал видео с разборкой смартфона Samsung Galaxy S23 FE, который был представлен чуть больше двух недель назад. Самое интересное в конструкции новинки, это крупная испарительная камера под батареей. Предполагается, что именно благодаря качественному охлаждению смартфон оказался производительнее, чем Galaxy S22 на том же процессоре Samsung Exynos 2200. Специалисты оценили ремонтопригодность Galaxy S23 FE на 8,5 баллов из 10, что является высоким баллом для смартфона за 600 долларов.

Напомним, что аппарат характеризуется 8 ГБ оперативной памяти, процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200 в зависимости от региона, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 10 Мп (сверхширикоугольный объектив с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 10 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, корпусом с габаритами 158:76,5:8,2 мм и массой 209 грамм, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды (степень IP68) и операционной системой Android 13 с программной оболочкой One UI 5.1 и четырьмя гарантированными обновлениями ОС.
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