Samsung Galaxy S23 FE получил защиту от воды

Авторитетный информатор Йогеш Брар поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S23 FE, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. По данным источника, аппарат оснастят платформами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и Samsung Exynos 2200 в зависимости от региона, 6,4-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телеобъектив), селфи-камерой на 12 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1 и защитой от воды в соответствии со степенью IP67.