Samsung Galaxy S23 FE получит SoC Exynos 2200

Профильное издание SamMobile поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S23 FE, который еще не был представлен официально. По данным источника, выхода устройства стоит ждать уже в третьем квартале этого года. Аппарат оснастят фирменной 4-нанометровой однокристальной системой Exynos 2200 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графикой Samsung Xclipse 920, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также батареей ёмкостью 4500 мАч. Утверждается, что изначально Galaxy S23 FE выйдет только в некоторых странах и лишь потом состоится полномасштабный релиз.