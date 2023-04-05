Samsung Galaxy S23 FE порадует ценой

В сети появились новые подробности о субфлагманском смартфоне Samsung Galaxy S23 FE, выход которого ожидается в этом году. Ранее сообщалось, что аппарат получит фирменную однокристальную систему Samsung Exynos 2200. По данным источника, использование собственной платформы позволит корейскому производителю продавать новинку по сравнительно невысокой цене – 800 000 вон или около 610 долларам. Предшественник, напомним, стоил от 700 долларов. Нельзя не отметить, что Galaxy S23 FE будет на 200 долларов дешевле, чем Galaxy S23. Последний отличается топовым 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, но Galaxy S23 FE сможет похвастаться более крупным экраном. Также ему прочат 50-Мп тыльную камеру, батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт.