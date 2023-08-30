Samsung Galaxy S23 FE выйдет в конце года

Авторитетный информатор Макс Джамбор сообщает, что смартфон Samsung Galaxy S23 FE и планшет Galaxy Tab S9 FE будут представлены только в четвертом квартале этого года. Тогда же покажут наушники Galaxy Buds 3 и метку Galaxy SmartTag 2.

По предварительным данным, Galaxy S23 FE получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и Samsung Exynos 2200 в зависимости от региона, 6,4-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телеобъектив), фронтальную камеру на 12 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку 25-Вт проводной зарядки, предустановленную ОС Android 13 с прошивкой One UI 5.1 и защиту от воды в соответствии со степенью IP67.
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