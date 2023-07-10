Samsung Galaxy S23 FE засветился в бенчмарке

Недавно компания Samsung выпустила в Индии «обновленный» Galaxy S21 FE, который получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 888 вместо фирменной платформы Exynos 2100. Судя по всему, Galaxy S23 FE будет построен уже на процессоре Exynos. Сегодня база данных популярного бенчмарка Geekbench подтвердила использование в грядущей новинке чипсета Exynos 2200 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графического адаптера Samsung Xclipse 920. Предыдущие слухи сообщали о Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также бенчмарк подтвердил наличие 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 13.

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