Samsung Galaxy S23 Plus уже подешевел на $140

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23 появились в продаже несколько дней назад, но в некоторых странах новинки уже успели подешеветь. Например, в США Galaxy S23 Plus продают за 860 долларов вместо 1000 долларов на старте продаж, а в Германии за Galaxy S23 Ultra с 1 ТБ флеш-памяти просят 1600 евро вместо 1790 евро. Другие версии также предлагаются со скидками.

Напомним, что Samsung Galaxy S23+ оснащается 6,6-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 4700 мАч и поддержкой 45-Вт проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 12 Мп, защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также предустановленной ОС Android 13 с надстройкой One UI 5.1.