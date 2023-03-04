Samsung Galaxy S23 Ultra дебютировал в рейтинге AnTuTu

В сети появился свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов по версии бенчмарка AnTuTu. Лидером рейтинга стал флагман OnePlus 11, основанный на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. На ней же построены занявшие второе и третье место соответственно Red Magic 8 Pro+ и Redmi K60 Pro. Также в десятку вошли такие модели, как iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, iQOO 11, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra и Vivo X90 Pro. Любопытно, что Samsung Galaxy S23 Ultra, получивший разогнанную версию Snapdragon 8 Gen 2, не смог войти даже в тройку самых производительных устройств.