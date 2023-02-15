Samsung Galaxy S23 Ultra, как оказалось, сильно царапается

Новые смартфоны компании Samsung только недавно отправились в официальную продажу, а уже сегодня появилась информация о первых проблемах, связанных с качеством исполнения этих устройств. Дело в том, что смартфон Galaxy S23 Ultra, как оказалось, получил достаточно низкокачественное защитное стекло Gorilla Glass Victus 2, которое в теории является лучшей разработкой на текущий момент на рынке, но по какой-то причине у этого стекла нет защиты от царапин. Это очень странно, так как обычно защитное стекло на дисплее устанавливается как раз ради защиты от этих самых царапин, потому что пользователи не хотят клеить дополнительные плёнки и стёкла, нарушая внешний вид своего флагманского устройства. Так что если с Gorilla Glass Victus 2 всё хорошо, то с Galaxy S23 Ultra явно какие-то проблемы.

Очень много пользователей в сети жалуются на то, что у их смартфонов Galaxy S23 Ultra наблюдаются проблемы с мелкими царапинами на дисплее даже при повседневной носке в кармане — устройство получает мелкие повреждения уже спустя неделю использования, что не может не огорчать. Всё же смартфон стоит достаточно дорого, при этом в его конструкции нет никаких невероятных инноваций или чего-либо в таком духе, а значит, самое время присмотреться к другим флагманским смартфонам, у которых нет таких технических недостатков. Дело в том, что это аппаратная проблема и ничего на уровне софта с таким дисплеем уже не сделать — нужно только менять защитное стекло в официальном сервисном центре.
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