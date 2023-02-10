Samsung Galaxy S23 Ultra не удивил автономностью

В ходе презентации смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra многие пользователи почему-то решили, что у нового гаджета достаточно внушительная батарея и что пользователи получат внушительное время работы от одного заряда, но на деле оказалось не так. На деле когда смартфон отправили на первые тесты оказалось, что у него достаточно стандартное время автономной работы, потому что для такого дисплея батарея совершенно не большая, она даже скорее маленькая. Стоит же учитывать, что внутри смартфона расположен ещё и слот под стилус, который отнимает пространство и не позволяет сделать батарею настолько большой, насколько это вообще возможно. Соответственно, приходится уменьшать физические размеры батареи и делать автономность меньше на 10%, примерно.

Впрочем, никто при этом не говорит, что автономность плохая, нет, просто она не выдающаяся. Это стандартные показатели времени автономной работы для современного флагмана, тогда как пользователи за такие деньги ожидали, конечно, большего. С другой стороны, многие производители давно говорили о том, что у них нет цели сделать большую автономность — задача стоит сделать мощный смартфон, который сможет в бенчмарках сделать конкурентов, а время автономной работы это просто приятный бонус, который стоит учитывать. Соответственно, ничего невероятного не произошло — Samsung Galaxy S23 Ultra просто хороший смартфон с ожидаемым временем автономной работы, который не удивит, но точно порадует.
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