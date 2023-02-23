Samsung Galaxy S23 Ultra очень даже пригоден для ремонта

Современные флагманы достаточно сложно ремонтировать по той причине, что производитель старается впихнуть в компактный корпус как можно больше компонентов, а это приводит к безумно плотной компоновке деталей. Соответственно, когда специалист снимает панель смартфона для ремонта, то оказывается, что там очень много элементов на клею или специальных винтах, снять всё это очень тяжело и ремонт выходит дорогостоящим. Естественно, пользователям хотелось бы, чтобы флагманские смартфоны были более практичными в использовании, так что Samsung решила поработать в этом направлении и слегка улучшила внутреннюю компоновку смартфона Galaxy S23 Ultra. Специалисты заявили, что разобрать и починить этот смартфон теперь гораздо проще.

Специалисты, которые отвечают за ремонт различных устройств, отметили, что снимать тыльную крышку смартфона Galaxy S23 Ultra гораздо проще, чем в прошлом году, при этом пользователь получает весьма разумную компоновку деталей — можно совершенно спокойно снять батарею, заменить модуль камеры или динамика. Это наиболее популярные компоненты, которые обычно меняют при ремонте, так что в теории замена этих элементов на новые будет относительно доступной. Правда, стоит понимать, что каждый отдельный компонент системы при этом очень дорогой сам по себе — та же камера может обойтись в 50-80 долларов за один датчик. Но новости хорошие, потому что ремонт рано или поздно нужен практически любому смартфону пользователей.