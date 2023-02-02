Samsung Galaxy S23 Ultra оказался вдвое мощнее предшественника

Только вчера компания Samsung официально представила свою новую линейку смартфонов, а уже сегодня появились первые тесты и результаты бенчмарков. Безусловно, наиболее интересным гаджетом является смартфон Galaxy S23 Ultra, так как это буквально лучшее из всего, что сейчас можно купить на Android. И оказалось, что смартфон действительно достаточно производительный — пользователь получает мощность в синтетическом тесте ровно в два раза большую, чем у флагмана предыдущего года — Galaxy S22 Ultra. Это огромный прирост производительности, как минимум в бенчмарке, потому что на деле вы, скорее всего, разницу в играх или интерфейсе просто не заметите. Но здесь стоит учитывать один важный момент, который почему-то многие упускают.

В сети действительно есть синтетические тесты со сравнением нового флагмана и старого, только никто не уточняет, что Galaxy S23 Ultra работает на новейшем флагманском процессоре Qualcomm, а прошлогодний флагманский смартфон тестируют на базе Exynos 2200. Стоит напомнить, что собственный процессор компании Samsung изначально был заметно слабее конкурентов от Qualcomm, так что в итоге от него просто отказались вовсе, и естественно, процессор нового поколения оказался ещё мощнее этого чипа. Кроме того, мы бы рекомендовали не смотреть на синтетические тесты и уделять больше внимания реальным сценариям использования, так как бенчмарки выжимают всё из железа смартфона, а программы и игры — нет. Это стоит учитывать.
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