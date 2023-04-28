Samsung Galaxy S23 Ultra подешевел на 200 долларов

Сетевые источники сообщают, что флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23 значительно подешевели в США. Например, топовый Galaxy S23 Ultra с 256 ГБ флеш-памяти изначально стоил 1200 долларов, а сейчас на Amazon за него просят 1000 долларов. Что до Galaxy S23 Plus и Galaxy S23, то они предлагаются за 700 долларов.

Напомним, что Samsung Galaxy S23 Ultra оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, максимальной яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, фронтальной камерой на 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 и 10 Вт соответственно.