Samsung Galaxy S23 Ultra показали на рендерах

Сразу после рендеров Galaxy S23 и S23+ в сети появились качественные изображения топовой модели Galaxy S23 Ultra. Судя по сравнительному рендеру, нынешний Galaxy S22 Ultra и грядущий S23 Ultra почти не будут отличаться в плане дизайна. Сообщается, что новинка получит размеры 163,4:78,1:8,8 мм в сравнении с 163,3:77,9:8,9 мм у предшественника. Также, помимо флагманских однокристальных систем, S23 Ultra приписывают наличие многомодульной основной камеры с главным датчиком изображения разрешением 200 Мп. Как и в предыдущих случаях, изображения предоставил авторитетный информатор OnLeaks, зарекомендовавший себя достоверными инсайдами.