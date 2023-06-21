Samsung Galaxy S23 Ultra получил новые расцветки

Компания Samsung объявила о выпуске двух новых цветовых вариантов для смартфона Galaxy S23 Ultra. Речь идет о красной и небесно-голубой расцветках. Раннее флагман был доступен в цветах Graphite, Lime, Phantom Black, Cream и Green. Цена новых версий не будет отличаться от старых.

Напомним, что в оснащение Samsung Galaxy S23 Ultra входит 6,8-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, входящим в комплект поставки, тыльная квадрокамера с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, селфи-камера на 12 Мп, разогнанный до 3,36 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батарея ёмкостью 5000 мАч, поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной на 10 Вт, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти и 12 ГБ оперативной памяти, а также предустановленная ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1.