Samsung Galaxy S23 Ultra получил важное обновление

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о грядущем обновлении для смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra. По рассказам участников тестирования, апдейт улучшает плавность работы устройства и добавляет двухкратный зум для портретного модуля основной камеры. При этом, выход обновления ожидался уже на этой неделе, но был отложен на неопределенный срок.

Напомним, что Samsung Galaxy S23 Ultra оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, максимальной яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, фронтальной камерой на 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 10 Вт соответственно.