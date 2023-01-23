Samsung Galaxy S23 Ultra получит 12-Мп селфи-камеру

Чем ближе презентация Samsung Galaxy S23 Ultra (уже 1 февраля), тем сильнее грядущий флагман обрастает подробностями. На этот раз авторитетный информатор Ice Universe раскрыл характеристики камер. Итак, вместо 40-Мп сенсора GH1 в Samsung Galaxy S22 Ultra будет использоваться 12-Мп датчик 3LU. На место 12-Мп сенсора Sony IMX563 в сверхширокоугольном модуле придет 12-Мп датчик IMX564. Главный модуль будет основан на 200-Мп датчике Samsung ISOCELL HP2, в то время как предшественник полагался на 108-Мп сенсор HM3. Модули с 3- и 10-кратным зумом как и в предыдущем поколении будут построены на датчике Sony IMX754.