Samsung Galaxy S23 Ultra получит АКБ на 5000 мАч

Авторитетный искатель утечек Ice Universe раскрыл информацию об аккумуляторах в смартфонах линейки Samsung Galaxy S23, которая будет представлена в начале февраля. Итак, Samsung Galaxy S23 оснастят батареей ёмкостью 3900 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, Samsung Galaxy S23 Plus – аккумулятором на 4700 мАч и 45-Вт зарядкой, а Samsung Galaxy S23 Ultra – АКБ на 5000 мАч и 45-Вт зарядкой.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S23 Ultra получит топовую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с повышенными частотами и 200-Мп основную камеру, которая будет фотографировать трех режима: 12 Мп (3000:4000 пикселей), 50 Мп (6120:8160) и 200 Мп (12240:16320 пикселей).