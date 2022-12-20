Samsung Galaxy S23 Ultra получит четыре расцветки

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S23, официальный релиз которых ожидается в начале следующего года. Сообщается, что стилус для старшей модели выйдет в кремовой, зелёной, лавандовой и фантомной чёрной расцветках. В этих же цветах будет выполнен и сам смартфон.

Ранее сообщалось, что Galaxy S23 Ultra получит тыльную камеру с 200-Мп главным сенсором, который обеспечит большую детализацию и меньшее количество шума, улучшенным ночным режимом, лучшей детализацией 12-Мп фотографий в обычном режиме, измененной цветопередачей и высокой четкостью при 10-кратным зуме.

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