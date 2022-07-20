Samsung Galaxy S23 Ultra получит камеру на 200 Мп

Несмотря на то, что до официального выхода Galaxy S23 Ultra еще далеко, можно с уверенностью сказать, что те, кто пропустил Galaxy S22 Ultra, будут с нетерпением ждать возможности получить в свои руки следующую большую модель. Сейчас у нас не так много подробностей о предстоящем флагмане, но новый отчет инсайдеров предполагает, что флагман будет использовать совершенно новый, необъявленный 200-мегапиксельный датчик камеры, который будет конкурировать с более простыми решениями на рынке. Для тех, кому интересно, Galaxy S23 Ultra не будет использовать датчики Samsung ISOCELL HP1 или ISOCELL HM3. Почему? Что ж, HM1 уже использовался другими компаниями, а HM3 был анонсирован в мае. По словам известного информатора Ice Universe, Galaxy S23 Ultra будет оснащен 200-мегапиксельным сенсором, который еще не вышел — это исключает как HM1, так и HP3, поскольку оба они были на рынке.

На момент написания статьи нам ничего не известно о загадочном 200-мегапиксельном сенсоре, предназначенном для Galaxy S23 Ultra, но это может быть вариация HM3 с некоторыми улучшениями. Тем не менее, я на самом деле хочу, чтобы Samsung, наконец, перешел на 1-дюймовый сенсор, учитывая, что флагманы уже догоняют его. И несмотря на то, что Samsung в настоящее время занята работой над Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, можно с уверенностью сказать, что серия Galaxy S23 уже находится в разработке. И если производитель действительно решит использовать новейший датчик изображения, то пользователи вполне могут заинтересоваться этим релизом.
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