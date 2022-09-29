Samsung Galaxy S23 Ultra получит камеру нового поколения

Для пользователей, которые следят за рынком смартфонов, не секрет, что производителям достаточно тяжело представить свой новый гаджет и воспользоваться эффектом неожиданности, так как на самом деле все новые устройства сливаются инсайдерами в сеть еще до того, как компания официально анонсирует устройство самостоятельно. Именно из-за этого крупные компании создают несколько конфигураций смартфона, чтобы запутать аудиторию перед релизом. Но с Samsung Galaxy S23 Ultra это не сработало — примерно месяц назад инсайдеры рассказали о том, что у этого гаджета будет основная камера на 200 Мп, а сегодня в исходном коде прошивки обнаружили подтверждения этой информации. Соответственно, пользователь получит действительно невероятную камеру в самое ближайшее время.

Здесь стоит уточнить, что камера на 200 Мп на самом деле не означает, что пользователь будет в режиме по умолчанию получать кадры в таком разрешении. На самом деле эта камера будет работать по системе объединения пикселей, так что в конечном итоге вы получите кадр на 50 Мп, например, но с огромным количеством света и детализацией, которой нет у большинства смартфонов. Другое дело, что при желании вы всё же сможете использовать режим съемки в 200 Мп, чтобы получить кадры, которые вполне можно будет использовать даже для коммерческой съёмки. В этом плане Galaxy S23 Ultra будет обладать определёнными преимуществами, безусловно, но вопрос только в цене такого флагмана — всё же камеры стоят дорого.