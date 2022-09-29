Samsung Galaxy S23 Ultra получит камеру нового поколения

Для пользователей, которые следят за рынком смартфонов, не секрет, что производителям достаточно тяжело представить свой новый гаджет и воспользоваться эффектом неожиданности, так как на самом деле все новые устройства сливаются инсайдерами в сеть еще до того, как компания официально анонсирует устройство самостоятельно. Именно из-за этого крупные компании создают несколько конфигураций смартфона, чтобы запутать аудиторию перед релизом. Но с Samsung Galaxy S23 Ultra это не сработало — примерно месяц назад инсайдеры рассказали о том, что у этого гаджета будет основная камера на 200 Мп, а сегодня в исходном коде прошивки обнаружили подтверждения этой информации. Соответственно, пользователь получит действительно невероятную камеру в самое ближайшее время.

Здесь стоит уточнить, что камера на 200 Мп на самом деле не означает, что пользователь будет в режиме по умолчанию получать кадры в таком разрешении. На самом деле эта камера будет работать по системе объединения пикселей, так что в конечном итоге вы получите кадр на 50 Мп, например, но с огромным количеством света и детализацией, которой нет у большинства смартфонов. Другое дело, что при желании вы всё же сможете использовать режим съемки в 200 Мп, чтобы получить кадры, которые вполне можно будет использовать даже для коммерческой съёмки. В этом плане Galaxy S23 Ultra будет обладать определёнными преимуществами, безусловно, но вопрос только в цене такого флагмана — всё же камеры стоят дорого.
iQOO 10 Pro показали на рендерах перед анонсом…
В сети появились изображения смартфонов iQOO 10 и iQOO 10 Pro, официальный релиз которых состоится завтра…
Стала известна цена доступного флагмана Redmi K50S …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о цене на смартфон Redmi K50S, который…
Xiaomi 12S Pro получит три новых режима камеры…
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Xiaomi 12S Pro, который будет представлен сегодня …
Samsung готовит четыре конфигурации Galaxy Z Fold 4…
Нет сомнений в том, что Galaxy Z Fold 4 готовится стать одним из самых горячих устройств, которые выйдут …
Смартфон Moto S30 Pro получил 144-Гц экран…
Помимо флагманского смартфона Moto X30 Pro сегодня компания Motorola представила менее продвинутую модель…
iPhone 13 Pro и Nothing Phone (1) сравнили на фото…
Известный информатор Бенджамин Гескин опубликовал сравнительные фотографии представленного вчера смартфон…
iPhone 14 Pro показали на рендере …
В сети появилось качественное изображение смартфона iPhone 14 Pro, созданное на основе многочисленных уте…
Смартфоны Honor 70 скоро выйдут в Европе…
Компания Honor готова к международным продажам смартфонов Honor 70, которые были выпущены в Китае еще в и…
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor