Samsung Galaxy S23 Ultra получит новый процессор

С момента прекращения выпуска серии Galaxy Note Samsung фактически повторно использовала дизайн линейки для вариантов «Ultra» семейства Galaxy S. По словам одного информатора, в 2023 году Galaxy S23 Ultra останется «почти» неизменным по сравнению со своим предшественником Galaxy S22 Ultra. Что касается технических характеристик, Ice Universe утверждает, что размеры Galaxy S23 Ultra могут увеличиться на 0,1–0,2 мм по сравнению с Galaxy S22 Ultra. Также журналист издания заявляет, что Galaxy S23 Ultra будет оснащен батареей емкостью 5000 мАч и толщиной 8,9 мм, что является общим показателем для Galaxy S22 Ultra. При этом стоит отметить, что Samsung уже несколько лет продает пользователям устаревший дизайн и использует другую модель для продвижения своих флагманов высшего уровня.

Другие внутренние изменения включают более крупный датчик отпечатков пальцев 3D Sonic Max от Qualcomm, основную камеру на 200 МП и обновление для селфи-камеры. К сожалению, согласно предыдущим слухам, нам не следует ожидать обновления телеобъектива для любой модели Galaxy S23. Samsung, скорее всего, запустит всех трех участников флагманской линейки в феврале следующего года, поэтому до начала мероприятия по запуску у нас будет много обновленной информации для наших читателей — следите за обновлениями. Например, очень интересно, как же производитель поступит с железом нового смартфона, ведь у компании должен быть свой собственный топовый процессор в следующем году.