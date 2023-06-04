Samsung Galaxy S23 Ultra получит новую версию

Авторитетный информатор Ice Universe сообщает, что компания Samsung готовит новую версию для топового смартфона Galaxy S23 Ultra. Аппарат уже засветился в популярном бенчмарке Geekbench. Самое интересное, что новинка основана на фирменной однокристальной системе Exynos 2300. Будут ли еще какие-то отличия от оригинальной модели, пока не уточняется.

Напомним, что в оснащение Samsung Galaxy S23 Ultra входит 6,8-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, входящим в комплект поставки, тыльная квадрокамера с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, селфи-камера на 12 Мп, разогнанный до 3,36 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батарея ёмкостью 5000 мАч, поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной на 10 Вт, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти и 12 ГБ оперативной памяти, а также предустановленная ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1.
Google Pixel 8 Pro выйдет со старыми камерами…
Компания Google активно пытается завоевать рынок смартфонов, но пока что у неё получается достаточно плох…
Samsung Galaxy Z Flip5 получит поддержку DeX…
Профильное издание SamMobile поделилось новыми подробностями о смартфоне-раскладушке Samsung Galaxy Z Fli…
Рекламный постер раскрыл параметры OPPO A98 5G …
В сети появился рекламный постер смартфона OPPO A98 5G, который еще не был представлен официально. Итак, …
OnePlus Ace 2V оценен в 330 долларов …
Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus Ace 2V, которая внешне отличается от On…
В сеть слили слайд с характеристиками Motorola Razr 40 Ultra…
Информация о характеристиках грядущего флагманского складного смартфона от Motorola просочились в сеть — …
Redmi Note 12 Turbo получит тонкие рамки …
Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры, посвященные еще не представленному официально смартфону Redmi …
Представлен смартфон Infinix Note 30i …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 30i, которая выделяется прежде всего дизай…
Защищенный смартфон Blackview BV9300 получил 12 ГБ ОЗУ …
Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Blackview BV9300, которая появится…
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor